Vechelde: Kreisel an der Sophienthaler Straße wieder befahrbar

Vechelde

Die Bauarbeiten am Kreisverkehr auf Höhe des Einkaufszentrums in Vechelde sind fertig gestellt. Am Donnerstag, 15. April, wird die Verkehrssicherung abgebaut, sodass der Kreisel im Laufe des Nachmittags wieder frei befahrbar ist. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Mittwoch hin. Am Kreisel, der die Sophientaler Straße (L 475), die Bodelschwinghstraße und den Anschluss an die Bundesstraße 1 (B 1) miteinander verbindet, wurde die Fahrbahndecke erneuert. Baubeginn der Maßnahmen war am 29. März. 

Die Arbeiten enden zehn Tage früher als geplant. Grund sei ein reibungsloser Bauablauf bei günstiger Witterung gewesen, so die Landesbehörde. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 115 000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen.

Von von der Redaktion