Vechelde: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Vechelde

Die Kräfte der Feuerwehr sind am Freitag zu einem Brand am Theodor-Heuss-Weg in Vechelde alarmiert worden: Dort stand eine Garage in Flammen. Ein Übergriff des Feuers auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses war nicht mehr zu verhindern.

Wie Gemeinde-Feuerwehrsprecher Thomas Schellhorn berichtet, ist das Feuer gegen 14.30 Uhr ausgebrochen. Die Bewohner hatten den Brand selbst bemerkt, das Haus verlassen und die Feuerwehr alarmiert. Schon bei der Anfahrt sei eine dichte Rauchwolke zu sehen gewesen, schildert Schellhorn. Sofort nach Eintreffen unternahmen die Kameradinnen und Kameraden erste Löschversuche, um das an die Garage angrenzende Haus vor den Flammen zu schützen. Ein Teil des Dachstuhls konnte jedoch nicht gerettet werden. Schlimmeres konnte die Feuerwehr aber zum Glück verhindern.

Insgesamt 52 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Es folgten Nachlöscharbeiten, der Dachboden wurde nach weiteren Glutnestern abgesucht. Zu Spitzenzeiten waren insgesamt 52 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Ortschaften im Einsatz. Auch die Feuerwehr Braunschweig war mit einem Löschzug und einer Drehleiter beteiligt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Von Phil-Kevin Lux