Vechelde: Fensterscheibe an Realschule beschädigt

Vechelde

An der Realschule an der Köchinger Straße in Vechelde wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 29. Januar, 15 Uhr und Montag, 1. Februar, 7.05 Uhr eine Fensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt, wie die Polizei berichtet. Hinweise auf den Täter gebe es bislang nicht.

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung

Die Polizei Vechelde bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 53 02) 8 04 37.30 zu melden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Von Kerstin Wosnitza