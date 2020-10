Vechelde

In eine Arztpraxis an der Hildesheimer Straße in Vechelde ist zwischen Freitag gegen 16 Uhr und Sonntag gegen 13 Uhr eingebrochen worden. Die unbekannten Täter wendeten Gewalt an, um die Eingangstür zum Gebäude aufzubrechen. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Bargeld gestohlen wurde. Schäden in Höhe von 3000 Euro wurden von den Unbekannten verursacht.

Von der Redaktion