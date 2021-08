Vechelde

Diebe sind am Montagmorgen im Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr nach Aufhebeln eines Fensters in die Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Spinnerstraße in Vechelde eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden Bargeld sowie Schmuck entwendet. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise von Zeugen gehen an die Polizei unter Telefon (0 53 02) 93 04 90

Von der Redaktion