Vechelde

An der Hildesheimer Straße in Vechelde haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch, 2. September, 18.30 Uhr und Donnerstag, 3. September, 9 Uhr die Tür zu einem Bauwagen an einer Baustelle aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Bauwagen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 200 Euro beziffert. Die Polizei Vechelde bittet darum, mögliche Hinweise telefonisch unter (0 53 02) 93 04 90 zu melden.

