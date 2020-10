Vallstedter Weg in Lengede voll gesperrt

Lengede

Der Vallstedter Weg ( Kreisstraße 45) in Lengede wird wegen Asphaltarbeiten ab jetzt bis voraussichtlich Freitag, 9. Oktober, kurzfristig voll gesperrt. „Die Vollsperrung beginnt am Rathaus und endet an der Einmündung Am Bolzenkamp. Die Zufahrt zum Rathaus ist vom Bodenstedter Weg aus möglich“, teilte Kreissprecherin Katja Schröder am Montag mit.

Sanierung kostet 450 000 Euro

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt vom Bodenstedter Weg über den Lengeder Weg nach Bodenstedt und von dort über die Straße Zum Seilbahnberg nach Vallstedt und umgekehrt.

Hier eine interaktive Karte zur Sperrung:

Der Vallstedter Weg wird wie berichtet seit Anfang August, bis voraussichtlich November halbseitig in Teilabschnitten für rund 450 000 Euro saniert.

Die Baustrecke beginnt am Bodenstedter Weg von der K 25 und endet etwa 100 Meter hinter der Einmündung Bergstraße/Haubenweg. Zunächst wurden auf 1115 Metern unter halbseitiger Sperrung der Straße mit Ampelregelung die Bord- und Gossenanlagen der südlichen Fahrbahn repariert. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird, je nach Baufortschritt, eingeschränkt ermöglicht. Anlieger im direkten Baubereich werden von der ausführenden Firma vor Ort informiert.

