Unfallflucht: Radfahrer (17) in Vechelde nach Sturz leicht verletzt

Vechelde

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 11.30 Uhr, in Vechelde. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 17-Jährige von der Alten Peiner Straße kommend in Richtung Rewe-Marktes unterwegs war. Dabei fiel ihm ein weißer VW Golf auf, dessen Fahrer offenbar in Begriff war, auf die Hauptstraße in Richtung Wahler Weg abzubiegen – was dann auch tatsächlich geschah.

Passantin half gestürztem Radfahrer

Obwohl der junge Mann sofort eine Vollbremsung einleitete, stürzte er und verletzte sich leicht. Eine Passantin habe sich schließlich um den jungen Mann gekümmert, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt. Der Autofahrer soll sich daraufhin mit seinem Golf von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Weitere Angaben zum Fahrer gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter (0 53 02) 93 04 90 in Verbindung zu setzen.

Von Michael Lieb