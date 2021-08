Unfall in Bortfeld: Autofahrer (64) hat 2,37 Promille

Bortfeld

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Vechelde ist am Freitagabend gegen 21.35 Uhr auf der Bortfelder Straße in den Gegenverkehr geraten. In einer Kurve stieß der 64-Jährige in seinem Renault Twingo mit dem Audi Q5 eines 51-jährigen Wendeburgers zusammen. Beide Fahrer blieben dabei unverletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Twingo-Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein des 64-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres durch Alkohol ein. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Von der Redaktion