Barbecke/Broistedt

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei Verletzten ist es am Montagabend auf der L 475 zwischen Barbecke und Broistedt gekommen. Einer der Fahrzeuginsassen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin eines Nissan-Kleinwagens war aus Richtung Reppner kommend auf der Straße Külzenberg in Richtung L 475 unterwegs. Laut Polizei Vechelde nahm die Frau an der Kreuzung einem 35-Jährigen mit seinem VW Lupo, der von Barbecke kommend in Richtung Broistedt fuhr, die Vorfahrt.

Sprinter wollte nach links abbiegen

Bei einem Ausweich-Versuch kollidierte der Lupo mit einem Mercedes Sprinter, der auf der Kreuzung nach links abbiegen wollte. Nach derzeitigem Stand wurden Fahrer und Beifahrer des VW Lupo sowie die Nissan-Fahrerin bei dem Unfall verletzt, einer der Lupo-Insassen schwer.

