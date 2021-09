Trotz Polizei: Autofahrer in Köchingen will Absperrung beseitigen

Köchingen

Mit einem uneinsichtigen Autofahrer hatte es die Polizei am Mittwoch auf der Vechelder Straße in Köchingen zu tun. Laut Polizeisprecher Malte Jansen wollte ein 38-Jähriger aus Ilsede mit seinem Auto einen Abschnitt befahren, obwohl dieser wegen Bauarbeiten noch gesperrt war. Die anwesenden Polizisten hätten den Ilseder zunächst verwarnt und auf die Sperrung hingewiesen. „Da er sich davon ungerührt zeigte und kurz darauf die Absperrung eigenhändig aus dem Weg räumte, um in den Bereich fahren zu können, wurde dann doch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, erläuterte der Polizeisprecher.

Von Redaktion