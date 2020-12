Theaterkreis Bortfeld bekommt 28 100 Euro für eine mobile Bühne

Bortfeld

Das Land Niedersachsen fördert kleine Kultureinrichtungen. Davon profitiert jetzt auch der Theaterkreis Bortfeld: Die Mitglieder können sich über 28 100 Euro freuen, die für die Anschaffung einer neuen mobilen Bühne dienen sollen.

Das Förderprogramm des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur soll vor allem die kulturelle Infrastruktur in ländlich geprägten Regionen Niedersachsens unterstützen. Insgesamt umfasst die Fördersumme 2,5 Millionen Euro, eine Million davon ist für Projekte von mehr als 25 000 Euro vorgesehen. Hier ist das Ministerium für die Bewilligung zuständig.

Projektanträge in Höhe von weniger als 25 000 Euro bearbeiten die regional zuständigen Landschaften und Landschaftsverbände – hierfür stehen insgesamt 1,5 Millionen Euro bereit. Mit dem Programm werden Einrichtungen gefördert, die in der Regel über nicht mehr als drei Vollzeitstellen verfügen oder nicht mehr als fünf eigene Neuproduktionen pro Jahr durchführen.

„Das Dorfleben wird wesentlich durch den Theaterkreis geprägt“

Der Theaterkreis Bortfeld gehört zur Kategorie mit mehr als 25 000 Euro. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett sagt: „Das Dorfleben in Bortfeld sowie in der gesamten Gemeinde Wendeburg wird seit mehr als 30 Jahren ganz wesentlich durch den Theaterkreis geprägt. Unter der Leitung von Christopher Graffam wird hier in ehrenamtlicher Arbeit von vielen Engagierten hochklassige Theaterkunst geboten.“ Davon habe er sich erst vor kurzer Zeit wieder selbst ein Bild machen können: Plett begleitete den CDU-Landesvorsitzenden Dr. Bernd Althusmann im Rahmen von dessen Sommertour, die auch nach Bortfeld führte.

„Das zentrale Problem, das im Sommer an uns herangetragen wurde, lag in der mittlerweile in die Jahre gekommenen mobilen Bühne. Ich freue mich, dass dem Theaterkreis an dieser Stelle nun geholfen werden kann“, so Plett.

Von Dennis Nobbe