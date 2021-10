Teilnehmer erleben Natur mit allen Sinnen: Waldbaden bei Meerdorf

Meerdorf

Baden ganz ohne Wasser und Bikini: Das war am Sonntag im Tadensen möglich. Susanne Hoheisel hatte in Kooperation mit dem Verein „Wald erleben im Peiner Land“ erstmals zum Waldbaden bei Meerdorf eingeladen.

Mit dabei war Joachim Hansmann, Förster im Ruhestand und zweiter Vorsitzender des Vereins. „Schön, dass wir mit dem Waldbaden ein neues Angebot machen können. Allein als Verein hätten wir das nicht leisten können“, erklärte er. Vom Parkplatz aus ging es dann direkt in den Wald, über raschelndes Laub und knackende Äste. Jeder Teilnehmer sollte dabei Ohren und Augen offenhalten und ein „Geschenk des Waldes“ suchen, das ihn besonders anspricht.

Ein Gemälde aus Ästen, Blättern, Zapfen und Moos

„Ich habe für alle Geschenke einen Rahmen aus Zweigen auf den Waldboden gelegt. Darin darf jetzt jeder sein Geschenk ablegen und dazu kurz erzählen, was ihn bewegt hat, das Geschenk auszuwählen“, sagte Hoheisel. So bildeten schön gezeichnete Blätter, aber auch kleine Äste, Zapfen und ein Stück Moos mit zwei kleinen Pilzen darauf schließlich ein Waldgemälde. „Es ist schön, sich die Natur zu vergegenwärtigen und sich darüber bewusst zu werden, dass wir ohne Natur und Wald verkümmern würden. Wenn ich in den Wald gehe, nehme ich immer ein kleines Geschenk für die Waldbewohner mit“, berichtete eine Teilnehmerin, die schon zum zweiten Mal in das Erlebnis Waldbaden eintauchte.

Einer der Teilnehmer war sogar schon zum dritten Mal dabei. „Ich schätze es besonders, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Es gibt ja schon länger den Trend zurück zur Natur. Ich könnte mir auch gut vorstellen, einmal im Wald zu übernachten“, meinte er.

Gefahren des Waldes sollten nicht unterschätzt werden

Hier mahnte Hansmann allerdings zur Vorsicht. Man solle die Gefahren des Waldes nicht unterschätzen, gerade in der Dämmerung und nachts sei viel Wild unterwegs. Grundsätzlich sei es aber nicht verboten, sich im Wald auch etwas abseits der Wege aufzuhalten, solange man achtsam und rücksichtsvoll mit der Natur umgehe.

Von Nicole Laskowski