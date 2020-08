Lengede

Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Im Fuhsetal in Lengede einzubrechen. Die Täter wollten zwei Fenster öffnen, dies misslang nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak jedoch. Als Tatzeitraum nannte der Sprecher Sonntag, 9. August, bis Samstag, 22. August. Der Schaden wird mit etwa 800 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von Jan Tiemann