Meerdorf

875 Jahre alt wird das kleine Dorf im März: Doch die Corona-Pandemie macht der großen geplanten Feier im Juli einen Strich durch die Rechnung. Doch Meerdorf wäre nicht Meerdorf, wenn die Bewohner nicht längst einen neuen Alternativplan gefasst hätten

„Wir hatten unter anderem einen Markt der Möglichkeiten vorgesehen und natürlich auch einen Party, die aber im Sommer mit Sicherheit nicht möglich sein wird“, sagt der Sprecher des Vorbereitungskreises Marco Schneider. „Da auch der Herbst ungewiss ist, haben wir uns für eine Verschiebung um ein Jahr entschlossen.“

Meerdorf 1146 erstmals erwähnt

Meerdorf wurde am 11. März im Jahr 1146 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. „1992 hat der Gemeindeheimatpfleger Rolf Ahlers eine Urkunde ausfindig gemacht, die auf einem Dachboden in Hildesheim gefunden wurde“, erzählt der Vorsitzende des Meerdorfer Heimatvereins, Bernd Meier. In dieser Schenkungsurkunde von Bischof Bernward wurde dem neu gegründeten Godehardiklostern in Hildesheim unter anderem „meredorp“ zum Geschenk gemacht. Mit vier Hufen, vier Bauernhöfen, als Grundbesitz, aus Meerdorf sollten die Einkünfte des Klosters sichergestellt werden. „Das ist der älteste schriftliche Nachweis“, erläutert Meier. „Wir sind aber sicher, dass der Ort weitaus älter ist.“ Die Gründungsurkunde wird heute im Bistumsarchiv in Hildesheim aufbewahrt.

„Mere“ ist Plattdeutsch und bedeutet so viel wie „Teich“. „Im Dorf gab es mehrere Teiche, der größte mitten im Dorf wurde ’mer’ genannt“, so Meier. Im Laufe der Jahre wurde aus „meredorp“ der heutige Name „Meerdorf“.

„Brennpunkt“ über Meerdorf

Am Meerdorfer „Verfassungstag“ sollte ursprünglich ein Kommers stattfinden, der nun ebenfalls ausfallen muss. Doch an Erfindungsreichtum mangelt es den Meerdorfern nicht und so ist nun eine digitale Feierstunde geplant. Die Verantwortlichen haben sich eine originelle Aktion ausgedacht: Neben einer Sonderausgabe des „Meerdorfer“, der vier Mal im Jahr erscheinenden Dorfzeitung, an alle Haushalte wird über Youtube ein „Brennpunkt“ zur aktuellen Lage ausgestrahlt. Der Link dazu wird am 11. März um 20.15 Uhr an die Meerdorfer Haushalte versendet, verrät Mitorganisator Joachim Hansmann. „Uns fällt immer etwas ein“, sagt er nicht ohne Stolz. „Wir haben eine gute Vereinsstruktur, allen voran den Heimatverein.“

Neben weiteren Überraschungen wie „Ein Neubürger packt aus!“ wird es auch einen neuen Imagefilm über Meerdorf geben, der zum Dorfgeburtstag erstmals gezeigt wird.

Von Mirja Polreich