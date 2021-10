Wendeburg

Achtung Autofahrer: Die Sperrung der Landesstraße 321 zwischen Wendeburg und Harvesse ist ab sofort aufgehoben. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin. Wie die Behörde weiter mitteilte, konnten die Instandsetzungsarbeiten am Brückenbauwerk über der Aue aufgrund von Optimierungen im Bauablauf eine Woche früher beendet werden als geplant.

Von der Redaktion