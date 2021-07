Sperrung der Kreisstraße 77 in Broistedt

Broistedt

Die Kreisstraße 77 „Rosenhagen“ in Broistedt wird bis voraussichtlich Mitte Oktober gesperrt. Grund sind Kanalsanierungsarbeiten im Auftrag der Gemeinde Lengede. Nach Angaben des Landkreises Peine wird der Verkehr über die L 475 „Barbecker Straße“ auf die L 472 weiter in Fahrtrichtung Salzgitter-Engelnstedt bis zur K 39 „Ludwig-Erhard-Straße“ geleitet und umgekehrt. Die neue Bus-Linienführung der Firma ONS in Broistedt lautet: Barbecker Straße-Rosenhagen-Osterriehe-Wolfenbütteler Straße-Barbecker Straße. Auf der Osterriehe befinden sich zwei Haltestellen (Sand- und Mastenweg), die im zweiten Bauabschnitt voraussichtlich nicht angefahren werden können. Bedient werden diese Haltestellen von der Regio-Linie 530 (Montag bis Sonntag) und der 531 (Montag bis Freitag an Schultagen).

Von der Redaktion