Das Tadensenhaus in Meerdorf ist um eine Attraktion reicher: Eine Podcast-Station macht das Leben rund um das Waldarbeitergehöft im Meerdorfer Wald erlebbar. An einer Holzbox an der Rückwand des Tadensenhauses können Waldbesucher auf Knopfdruck kleine Geschichten anhören.

Leben im Wald war nicht immer romantisch

Die ehemalige Bewohnerin des Waldarbeitergehöfts Ilse Marwede lebte hier viele Jahre mit Ehemann und Tochter und berichtet davon, dass die Bedingungen hart und das Leben im Wald nicht immer romantisch war. Seine Erlebnisse mit Pilz- und Beerensammlern schildert der ehemalige Förster Heinz Dietrich Mencke.

Auch Willi Kleemeyer arbeitete viele Jahre im Meerdorfer Wald. Er berichtet, wie er sich 1965 seine erste Motorsäge kaufte. Und Schlachter Albert Hoppenworth erinnert sich an seine Lehrzeit und daran, wie er am Waldhaus einen Bullen geschlachtet hat. Auch das Ehepaar Inge und Heinrich Ebermann kommt zu Wort, das oft mit seinem Sohn im Wald unterwegs war und das Ehepaar Marwede gut kannte.

Texte neu aufgesprochen

„Die Idee dazu kam mir beim Betrachten eines alten Films, bei dem ich die Menschen ums Tadensenhaus interviewt hatte“, berichtet Joachim Hansmann vom Verein „Wald Erleben im Peiner Land“. „Wegen der schlechten Tonqualität haben wir die Texte allerdings neu aufgesprochen. Technisch umgesetzt hat das Ganze dann mein Sohn Steffen.“

So werden die Waldgeschichten lebendig aus der alten Zeit, die nicht immer nur gut, sondern auch hart und entbehrungsreich war.

