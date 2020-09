Sierße

Feuerteufel in Sierße: Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen, 4. September, gegen 2.30 Uhr den Inhalt von zwei Altpapiercontainern am Sportplatz in Brand gesetzt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte das entstandene Feuer löschen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Vechelde bittet Zeugen, Hinweise per Telefon an (0 53 02) 93 04 90 zu melden.

Von von der Redaktion