Sieben Stellen: Propstei Vechelde sammelt gute Kleidung für guten Zweck

Kreis Peine

Gute Kleidung für den guten Zweck: Unter diesem Motto steht eine Sammlung für Bedürftige in Deutschland und Osteuropa, für die auch mehrere evangelische Kirchengemeinden der Propstei Vechelde Spenden entgegen nehmen. Wer die Aktion unterstützen will, kann an sieben Stellen im Landkreis Peine Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien abgeben.

Beschädigte Textilien sind nicht gefragt

Gesucht werden saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit. Darüber hinaus können auch gut erhaltene und tragbare Schuhe sowie Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Die Organisatoren betonen jedoch ausdrücklich: Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet.

Abgabemöglichkeiten finden sich vom 21. März bis 26. März an folgenden Sammelstellen:

Duttenstedt: Pfarrhaus-Schuppen, Am Rotherbusch 2.

Essinghausen: Hof Familie Hiete, An der Kapelle 17 b.

Meerdorf: Pfarrhaus-Garage, Am Pfarrhaus 3.

Wendeburg: Pfarrhaus-Garage, Schulstraße 9.

Vechelde: Garage, Peiner Straße 7 (nur 23. bis 26. März).

Bodenstedt: Heinz Heike, Lengeder Weg 4 (nur 25. und 26. März).

Bettmar: Garage Gemeindehaus, Kreuzstraße 2 (nur 26. März, 9 bis 17 Uhr).

Kleiderstiftung sortiert die Spenden

Die Kleiderspenden gehen an die Deutsche Kleiderstiftung, die sie sortiert und an Kleiderkammern und soziale Einrichtungen national wie international weiterleitet. „Die Hilfsorganisation möchte so dazu beitragen, dass auch einkommensschwache Menschen ihre Würde wahren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“, betont Kleiderstiftung-Pressesprecher Markus Böck.

Fragen beantwortet die Deutsche Kleiderstiftung unter Telefon (0 53 51) 52 35 40.

Von Redaktion