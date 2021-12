Schulen in Vechelde durch Graffiti beschädigt

Vechelde

Zahlreiche Graffitis haben bislang unbekannte Täter an die Realschule und das Julius-Spiegelberg-Gymnasium an der Berliner Straße in Vechelde gesprüht. Die Tat ereignete sich nach Angaben von Polizeisprecher Malte Jansen in der Nacht zu Mittwoch.

10 000 Euro Schaden

An die Fassade der Realschule, mehrere Fensterscheiben und Sanitär- sowie Unterrichtscontainer sind Schriftzüge und Bilder in verschiedenen Farben gesprüht worden. Der vorläufig geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen nimmt die Polizei in Vechelde unter Telefon (0 53 02) 93 04 90 entgegen.

Von Jan Tiemann