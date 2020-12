Rüper: Lkw-Fahrer unter Drogenverdacht

Rüper

Die Polizei bekam am Dienstagvormittag, 22. Dezember, von einem Hinweisgeber den Tipp, dass der Fahrer eines Lkw womöglich unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Beamte der Polizei trafen den Fahrer auf der Meerdorfer Straße in Rüper an und führten bei ihm einen Alkoholtest durch. „Dieser ergab, dass der Fahrer nach bisherigem Ermittlungsstand nicht unter Alkoholeinfluss stand“, heißt es im Bericht der Polizei.

Es gab Anhaltspunkte für Drogenkonsum

Anhaltspunkte deuteten jedoch darauf hin, dass der 42-jährige Überprüfte offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand, Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Von Kerstin Wosnitza