Radwegebau: Kreisstraße zwischen Wedtlenstedt und Lamme gesperrt

Wedtlenstedt

Die Kreisstraße 58 zwischen Wedtlenstedt und Lamme wird ab Donnerstag bis voraussichtlich Mitte Mai voll gesperrt. Neben einem neuen Radweg sollen in beiden Ortschaften Querungshilfen entstehen. Dies teilte Katja Schröder, stellvertretende Sprecherin der Peiner Kreisverwaltung, am Mittwoch mit.

Der Verkehr in Richtung Braunschweig wird während der Bauarbeiten über die Bundesstraße 1 umgeleitet. In Richtung Westen erfolgt die Umleitung ebenfalls über die Bundesstraße 1 sowie alternativ über die Kreisstraße 80 in Richtung Kanzlerfeld und die Kreisstraße 59 zur Landesstraße 475.

Voraussichtlich ab 21. März soll der Beton im Radwegbereich eingebaut werden. Während der Bauarbeiten können vorübergehend die landwirtschaftlichen Zufahrten und Wege entlang der Kreisstraße 58 zwischen Wedtlenstedt und Lamme nicht genutzt werden.

Gemeinsames Projekt mit der Stadt Braunschweig

Der Radweg wird gemeinsam mit der Stadt Braunschweig südlich der Straße hinter der vorhandenen Baumreihe in einer Breite von 2,50 Metern neu hergestellt. Sowohl in Wedtlenstedt als auch in Lamme sollen Querungshilfen für Radfahrer und Fußgänger gebaut werden. Der Radweg werde mit Beton gebaut, Acker- und Wirtschaftswegzufahrten sollen entsprechend angebunden werden.

Gesamtkosten betragen 670.000 Euro

Die Baulänge entlang der Kreisstraße 58 im Landkreis Peine beträgt zirka 785 Meter, die gesamte Baustrecke umfasst zirka 1,39 Kilometer. Auf etwa 670.000 Euro belaufen sich die Gesamtkosten, wovon rund 335.000 Euro auf das Gebiet des Landkreises Peine entfallen und von der Gemeinde Vechelde getragen werden.

