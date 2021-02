Meerdorf

Bei einer Kontrolle hat die Polizei am Freitag, gegen 18:30 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann war mit seinem Seat in der Opferstraße in Meerdorf unterwegs, wie die Polizei Peine mitteilt.

Während der Kontrolle habe der Fahrer körperliche Ausfallerscheinungen gezeigt. Er gab an Marihuana konsumiert zu haben. Im Fahrzeug des 21-Jährigen konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Fahrer sind Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet worden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Von der Redaktion