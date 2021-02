Polizei stoppt betrunkenen Speditionsfahrer

Vechelde

Den Fahrer einer Spedition hat die Peiner Polizei am späten Freitagnachmittag in Vechelde aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim saß offenbar alkoholisiert am Steuer seines Transporters.

Bei der Kontrolle des 35-Jährigen am Freitag, 5. Februar, gegen 17 Uhr war den Beamten Alkoholgeruch aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Er muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten, auch seiner Tätigkeit als Speditionsfahrer kann er ohne Fahrerlaubnis nicht mehr nachkommen.

Von der Redaktion