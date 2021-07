Pfeil Broistedt feiert Eröffnung von neu gebautem Kabinentrakt

Broistedt

Samstag war es so weit: Die ursprünglich für September 2020 geplante und aufgrund der Pandemie mehrfach verschobene kleine Einweihungsfeier für den Erweiterungsbau der neuen Umkleidekabinen, konnte endlich stattfinden. Der neue Vorstand von Pfeil Broistedt hatte einige Gäste und Vereinsmitglieder eingeladen, um das 480 000 Euro teure Gebäude-Projekt vorzustellen.

Neben Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD) waren der Kreissportbund-Vorsitzende Ralf Werner, Ortsbürgermeister Ulrich Jablonka (SPD) sowie die beiden Landtagsabgeordneten Christoph Plett (CDU) und Stefan Klein (SPD) dabei.Oliver Grimm begrüßte im Namen des Vorstands die Teilnehmer und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und Umsetzung des Erweiterungsbaus.

Planung hatte bereits 2016 begonnen

Bereits 2016 hatte die Planung der Erweiterung begonnen. Der damalige Vorstand nahm schnell Kontakt zu Maren Wegener auf. Sie war in Lengede erst frisch ins Amt als neue Bürgermeisterin gewählt worden. „Ich habe das Projekt von Anfang an gern unterstützt“, betonte sie. Im Juni 2018 war die Planung schließlich so weit, dass mit dem Bau der Erweiterung begonnen werden konnte.

„Wir haben vorrangig örtliche Unternehmen mit den Bauarbeiten beauftragt“, erklärte der zweite Vorsitzende Detlef Wehrstedt. Im September 2020 war der Anbau dann fertiggestellt. Neben vielen Eigenleistungen konnte der Verein FC Pfeil Broistedt selbst 90 000 Euro in die Finanzierung einbringen. Die Gemeinde Lengede stellte ein zinsloses Darlehen über 100 000 Euro zur Verfügung und steuerte weitere 176 000 Euro bei. Seitens der Sportförderung kamen 114 000 Euro dazu, so dass die Gesamt-Investition von 480000 Euro gesichert war.

Sparkasse stiftete Kabineneinrichtung

Die Kabineneinrichtung wurde von der Kreissparkasse Peine gestiftet. Auch einige „Flachgeschenke“ wurden dem Vorstand überreicht. Durch die Erweiterung sind vier neue, geschmackvoll eingerichtete Umkleiden, zwei Toiletten, sowie ein Heizungs- und Materialraum entstanden.

„Wir danken allen, die am Bau beteiligt waren und uns unterstützt haben“, hob Vorsitzender Oliver Grimm hervor und erklärte weiter: „Unsere Mitgliederzahl steigt stetig an. Mit den neuen Räumen können wir diesen Bedarf gut abdecken.“

Der Verein wird nach dem Vorstandswechsel von derzeit acht Vorstandsmitgliedern geführt. Es sind Erika Kröhl, Jennifer Pistol, Memet Bilir, Oliver Grimm, Hendrik Naujoks, Timo Strübich, Börge Warzecha und Detlef Wehrstedt.Der 1913 gegründete Verein FC Pfeil Broistedt hat aktuell 580 Mitglieder, die in zehn Sparten ihrem Sport nachgehen.Um für die „Flutopfer“ Geld zu sammeln, wurde eine freiwillige Spendenaktion vom Verein durchgeführt. „Wir wollen den betroffenen Menschen ein wenig helfen“, erklärte Grimm.

Von Eckhard Bruns