Ortsräte Wendeburg: CDU muss deutliche Verluste einstecken

Wendeburg

In Meerdorf musste die CDU eine herbe Schlappe einstecken: Sie hat zwei Sitze verloren und damit die Zahl ihrer Vertreter im Ortsrat halbiert. Da nur zwei Parteien angetreten sind, können sich im Umkehrschluss die Sozialdemokraten über einen deutlichen Stimmenzuwachs freuen.

Besonders bunt ist die Zusammensetzung des Ortsrats von Neubrück: Deutlich vorn liegt die SPD mit 3 Sitzen (vorher 4), die anderen vier Mandate verteilen sich auf CDU, AfD, FDP und Grüne. Die CDU hat einen Sitz verloren, neu dabei sind FDP und Grüne.

In Bortfeld sind alle Kandidaten Mitglied im Ortsrat

In Sophiental haben sich die Interessenten für eine Mitarbeit im Ortsrat wie schon 2016 zum Team Sophiental zusammengeschlossen, weitere Parteien oder Wählergemeinschaften sind nicht angetreten. Weitere Besonderheit: Da sich nur fünf Personen zur Wahl gestellt haben, sind alle Kandidaten nun Mitglied im Ortsrat.

In Bortfeld und Wendeburg musste die CDU deutliche Verluste verkraften. In Bortfeld sank die Zustimmung von 65,1 Prozent im Jahr 2016 auf 52,5 Prozent, profitiert haben hauptsächlich die Grünen mit einem Plus von fast 10 Prozentpunkten.

Von 47,1 auf 40,5 Prozent gefallen ist die CDU in Wendeburg in der Wählergunst. Die Grünen und die FDP haben jeweils rund 5 Prozentpunkte dazu gewonnen.

So setzen sich die Ortsräte zusammen:

Bortfeld

CDU (4 Sitze): Jürgen Wehmer (822 Stimmen), Detlef Böntgen (346), Sylvia Greve (314), Yvonne Rickmann-Kriete (190). SPD (2 Sitze): Richard Bettenhausen (325), Katrin Göttling (130). Grüne (1 Sitz): Axel Röver (310).

Meerdorf

SPD (5 Sitze): Marco Schneider (397 Stimmen), Susanne Rak (148), Bastian Hansmann (90), Ralph Jarosch (87), Stefan Richter (51). CDU (2 Sitze): Björn Busse (182), Ralf Nolte (163).

Neubrück

SPD (3 Sitze): Barbara Schmidtke (256 Stimmen), Bernd Lippe (140), Sarah Rentsch (83). CDU (1 Sitz): Rudolf Bösche (137), AfD (1 Sitz): Dirk Reinecke (179), Grüne (1 Sitz): Nadine Lippe (55). FDP (1 Sitz): Dirk-Heinrich Heuer (49).

Sophiental

Team Sophiental (5 Sitze): Bernd Commeßmann (227 Stimmen), Sonja Escandon (175), Florian Feldberg (142), Wibke Rabe (82), Magdalene Jeibmann (61).

Wendeburg

CDU (3 Sitze): Sigurt Grobe (716 Stimmen), Marvin George (326), Silke Schwesinger (315). SPD (2 Sitze): Cornelia Matthies (414), Ludwig Thiemann (276). Grüne (1 Sitz): Julian von Frisch (211). FDP (1 Sitz): Maximilian Grösch (392).

Von Kerstin Wosnitza