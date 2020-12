Ortsdurchfahrt in Vechelde: Umbauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss

Vechelde

Die Umbauarbeiten der Kreuzung Hildesheimer Straße / Köchinger Straße (L 475) stehen kurz vor dem Abschluss: Die derzeit noch gesperrte Köchinger Straße wird voraussichtlich am Donnerstag, 17. Dezember, im Laufe des Nachmittags für den Verkehr freigegeben.

Die halbseitige Sperrung der Hildesheimer Straße im Kreuzungsbereich wird zeitgleich wieder aufgehoben. Darauf weist die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel hin. Die Behörde teilt allen Verkehrsteilnehmern mit, dass am Freitag Restarbeiten durchgeführt werden, daher kann es an diesem Tag noch zu Behinderungen kommen.

Begradigung der Kreuzung und Erneuerung der Fahrbahndecke

Die Umbauarbeiten des Knotenpunktes wurden durchgeführt, um den Verkehrsfluss zu erleichtern. So wurde die Köchinger Straße nach Westen verschwenkt, damit sie direkt zur Peiner Straße anschließt. Zuvor war die Kreuzung versetzt, sodass vor allem größere Fahrzeuge wie Lastwagen Schwierigkeiten bei der Überquerung hatten. Im Rahmen des Umbaus wurden zusätzlich die Fahrbahndecken einiger Straßenabschnitte erneuert. Die Arbeiten hatten Mitte Juli begonnen und werden jetzt mit Verzögerungszeit fertiggestellt.

Auf rund 965 000 Euro belaufen sich die Kosten für den Umbau. Davon werden 550 000 Euro vom Land Niedersachen getragen, den Rest übernehmen die Gemeinde Vechelde und der Wasserverband Peine etwa zu gleichen Teilen. Avacon und Telekom waren weitere Kostenträger. Die Landesbehörde bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis während der Bauzeit.

Von Nathalie Diana