Lengede

Wie ist die aktuelle Situation der Gemeinde Lengede, was ist für 2021 geplant? Bürgermeisterin Maren Wegener ( SPD) erklärt: „ Lengede investiert weiterhin in allen Bereichen der Daseinsvorsorge und stärkt die Wirtschaft – im neuen Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 25 Millionen Euro vorgesehen. Auch wenn uns 2021 die Corona-Pandemie und die Folgen noch beschäftigen werden, werden in der Gemeinde zukunftsweisende Themen aufgegriffen und umgesetzt.“

Ein großes Projekt ist die Schaffung von Arztpraxen in der Ortsmitte von Lengede. Zwei Hausarztpraxen und eine Kinderarztpraxis sollen im alten Supermarktgebäude am Bodenstedter Weg entstehen. „Damit die neuen Ärzte, die sich in Lengede ansiedeln wollen, bei der Gestaltung der Räumlichkeiten mitwirken können, werden die Baumaßnahmen im dritten Quartal beginnen. Auf dem Areal werden ebenfalls zusätzliche Parkplätze geschaffen. Dieser Standort bietet optimale Voraussetzungen für solch ein Projekt der kommunalen Daseinsvorsorge“, so Wegener.

50 zusätzliche Plätze im Vorschulbereich sollen entstehen

Da die Gemeinde stetig weiter wachse, müsse auch die Infrastruktur in allen Bereichen angepasst werden. So beginnen in der Ortschaft Broistedt die Bauarbeiten für den Fünfjährigen-Kindergarten, ebenso in Woltwiesche. Entstehen sollen rund 50 zusätzliche Plätze im Vorschulbereich. In Woltwiesche wird zudem eine neue zweizügige Kinderkrippe im Baugebiet „Fuhsestraße“ errichtet.

Der Planungsentwurf: So sollen neuen Kindergarten-Räume in Broistedt aussehen. Quelle: Architekturbüro GJH

Dieses Baugebiet weist rund zehn Einfamilienhaus-Grundstücke aus, die zum Verkauf angeboten werden. Zusätzlich werden in der Gemeinde Grundstücke in den Ortschaften Klein Lafferde und Broistedt angeboten. Die Erschließungsarbeiten sollen jeweils im Laufe des Jahres beginnen. Im Baugebiet „ Broistedt Ost“ werden außerdem zehn Reihenhaus- beziehungsweise Mehrfamilienhaus-Grundstücke angeboten. Dort soll der Schwerpunkt in den Bereichen Barrierefreiheit und sozialem Wohnungsbau liegen.

Ortsdurchfahrt Klein Lafferde erhält neue Straßendecke

Barrierefreiheit, Stärkung des ÖPNV und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sollen weitere Schwerpunkte sein. „Neue Bushaltestellen in Broistedt erweitern das bestehende Angebot, vorhandene Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut und der Bahnhof Lengede-Broistedt wird barrierefrei“, erklärt die Bürgermeisterin. In Zusammenarbeit mit der Landesstraßenbaubehörde soll die Ortsdurchfahrt Klein Lafferde eine neue Straßendecke erhalten. In diesem Zusammenhang ist geplant, auf der Peiner Straße und Braunschweiger Straße Verkehrsberuhigungsinseln zu bauen. Eine weitere Verkehrsberuhigungsinsel soll in der Ortschaft Barbecke, aus Richtung Woltwiesche kommend, entstehen.

Zusätzliche 80 000 Quadratmeter im Unternehmerpark Lengede-Broistedt

„ Lengede ist in den letzten 25 Jahren zu einem starken Wirtschaftsstandort in der Region gewachsen“, betont die Bürgermeisterin. Die Nachfrage an Gewerbegrundstücken habe aufgrund der guten Standortfaktoren in der Vergangenheit stark zugenommen, daher soll der Unternehmerpark Lengede-Broistedt erweitert werden. Wegener: „Hierdurch stehen dann in den nächsten Jahren rund 80 000 Quadratmeter zur Verfügung, die zielorientiert zur Schaffung von Arbeitsplätzen an interessierte Unternehmen veräußert werden können.“

Zur Stärkung der örtlichen Vereine sollen 2021 mehrere Zuschüsse und Darlehen zur Verfügung gestellt werden. „Außerdem beteiligen wir uns mit rund 500 000 Euro an der notwendigen Erweiterung der Kreissporthalle, hier werden weitere Umkleide- und Sanitäranlagen für die Sportlerinnen und Sportler, die nicht nur die Halle, sondern auch die Kreissportanlage und den Kunstrasenplatz nutzen, geschaffen“, so Wegener. Außerdem will die Gemeinde rund sechs Millionen Euro in die neue Kläranlage investieren.

Lengede in Zahlen aktuelle Einwohnerzahl (in Klammern: 2019): 13 787 (13 644) davon männlich: 6896 (6846) davon weiblich: 6891 (6798) Einwohner bis 3 Jahre: 467 (427) Einwohner 4 bis 6 Jahre: 321 (314) Einwohner 7 bis 20 Jahre: 1770 (1803) Einwohner 21 bis 60 Jahre: 7037 (7008) Einwohner über 60 Jahre: 3719 (3639) Anteil der Ausländer: 773 (724) Einwohner mit Nebenwohnsitz: 663 (659) Ortsteile mit Einwohnerzahl Lengede: 5625 Klein Lafferde: 1225 Broistedt: 4018 Barbecke: 629 Woltwiesche: 2147 Sitzverteilung im Rat SPD-Fraktion: 18 CDU-Fraktion: 7 FDP: 1 Grüne: 1 Haushaltsvolumen 2020 (in Klammern: 2019) Finanzhaushalt: 31 776 800 € (36 214 500 €) Ergebnishaushalt: 26 232 900 € (24 307 000 €) Pro-Kopf-Verschuldung: 185,85 € (203,64 €) Gewerbesteueraufkommen: 2 750 000 € (2 320 000 €) Schülerzahlen 2020 (in Klammern: 2019) Grundschule Broistedt: 175 (154) Grundschule Lengede: 247 (226) Grundschule Woltwiesche: 157 (151) IGS Lengede: 1046 (1050) Kindergärten/-plätze 9 Kindergärten mit 504 Plätzen 7 Kinderkrippen mit 146 Plätzen Seniorenheime/Plätze 2 Seniorenheime mit 162 Plätzen Tagespflege ASB mit 15 Plätzen

Von Dennis Nobbe