Nach Unfällen in Broistedt: Politiker fordern sichere Kreuzungen

Lengede/Broistedt

Zu viel Verkehr, steigende Abgasbelastungen und gefährliche Kreuzungen: Politiker und Bürger bemängeln die Verkehrssituation in Broistedt schon seit Jahren. Jetzt hat die Gemeinde ein neues Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Dieses komme jedoch viel zu spät, kritisiert die Opposition den Vorstoß der SPD.

Weil der Broistedter Unternehmerpark erweitert werden soll, hat die Gemeinde das neue Verkehrsgutachten veranlasst. „Zusammen mit dem Einzelhandelsgutachten wollen wir das große Ganze betrachten“, erklärt Lengedes Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD). Eine Verbesserung der Verkehrssituationen an den Kreuzungen, die im Rahmen des Gutachtens untersucht werden sollen, ist nach Meinung der Opposition jedoch längst überfällig.

Zur Galerie Politiker fordern den Umbau zweier Kreuzungen in Broistedt, um den Verkehr sicherer zu machen.

Vorwurf: Vorschläge zur Verbesserung wurden ignoriert

„Seit vielen Jahren weist die CDU/FDP im Lengeder Gemeinderat auf die unzumutbaren und gefährlichen Verkehrsbelastungen in den Ortsdurchfahrten und Kreuzungen von Broistedt hin“, sagt Michael Kramer, CDU/FDP-Fraktionsvorsitzender im Lengeder Gemeinderat. In den vergangenen Jahren habe sich die Verkehrssituation mit der Ansiedlung des Einkaufszentrums und dem Neubau des Amazon-Logistik-Zentrums noch verschärft. Besonders betroffen sei die Ampelkreuzung an der Barbecker Straße/Carl-Zeiss-Straße, sowie die Kreuzung Osterriehe/Umgehungsstraße (K 74).

Die Ampelkreuzung an der Barbecker Straße wird von Politikern als gefährlich angesehen. Quelle: Ralf Büchler

Kramer betont: „Im unübersichtlichen Bereich der Ampelkreuzung sehen wir besondere Gefahren.“ Durch die kurvenreiche Barbecker Straße und daraus resultierende schlecht einsehbare Straßeneinfahrten sei die Zufahrt zum Einkaufszentrum eine Katastrophe. Ein Ausbau des Einkaufszentrums und die Ansiedlung neuer Betriebe würde die Situation noch verschärfen. „Hinweise und Vorschläge zur Besserung der Situation seitens der CDU/FDP haben bisher bei der SPD-Mehrheit im Rat kein Gehör gefunden“, kritisiert er. Seine Fraktion fordert jetzt die Begradigung der Barbecker Straße.

Bürger empfinden Kreuzung als gefährlich

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens soll auch untersucht werden „wie der Kreuzungsbereich rund um die Team-Tankstelle optimiert werden könnte“, erläuterte Bürgermeisterin Maren Wegener bei der Vorstellung des Konzepts. Statistisch gesehen gilt die Kreuzung Osterriehe/Umgehungsstraße, an der die Team-Tankstelle ansässig ist, nicht als Unfallschwerpunkt. „Die Verkehrssituation an der Kreuzung wird von Bürgern jedoch seit Langem als höchst kritisch und gefährlich angesehen“, beteuert Dr. Bernd Hauck (Grüne) vom Gemeinderat.

In den letzten Jahren hat es dort bereits mehrfach schwere Unfälle gegeben. „Die Beinahe-Unfälle und täglichen gefährlichen Situationen im Verkehr an dieser Kreuzung fließen aber nicht in die Statistik mit ein“, sagt Kramer. Besonders durch die Amazon-Lieferfahrzeuge ist die Kreuzung überlastet. Bisher wird der Verkehr nur durch ein Stop-Zeichen kontrolliert. „Die Verkehrsregeln dort reichen für den vorhandenen Verkehr längst nicht mehr aus“, so Hauck. Er fordert, die Kreuzung durch einen Kreisel oder eine Ampel sicherer zu machen. Mit der Forderung ist er nicht allein.

Broistedt, Kreuzeung Osterriehe und Peiner Straße (K 74). An dieser Kreuzung fordern Politiker schnellstmöglich den Bau eines Kreisels. Quelle: Google Maps/PAZ-Montage

Wunsch nach Kreisel und neuer Stichstraße – Erste Ergebnisse im Juni

Auch Broistedts Ortsbürgermeister Ulrich Jablonka (SPD) sagt: „Ich wünsche mir an dieser Stelle seit Jahren einen Kreisel, um den Verkehr zu beruhigen.“ Seine persönliche Idealvorstellung sei dazu eine direkte Abfahrt zum östlichen Gewerbegebiet durch die Feldmark. Eine alternative Straßenführung aus dem Gewerbegebiet wird auch von der CDU/FDP und den Grünen gefordert. Vorgeschlagen wird eine Stichstraße, die das Gewerbegebiet Ost südlich mit der K 50 verbindet.

„Die Sicherheit der Bürger ist uns am Wichtigsten. Wir sind gespannt, was die Gutachten zeigen werden“, beteuert Bürgermeisterin Wegener. Je nachdem, welche Ergebnisse die Gutachten bringen, würden weitere Schritte eingeleitet. Erste Ergebnisse des Einzelhandels- und des Verkehrsgutachtens werden im Juni diesen Jahres erwartet.

Von Mara-Ann Meeuw