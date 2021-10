Nach Corona-Ausbruch: So startet die Grundschule Vechelde nach den Ferien

Kreis Peine

Die Kurve geht wieder nach oben: In Peine steigt die Inzidenz auf 64,0 (Vortag: 58,9). Der Kreis meldet am Donnerstag zehn neue Fälle. Und gleichzeitig nähert sich das Ende der Herbstferien. Am Montag beginnt wieder die Schule. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen sich Lernende aller Schulen in der ersten Woche nach den Ferien wieder täglich testen. So auch die Kinder aus den Jahrgängen eins bis vier der Alber-Schweitzer-Schule in Vechelde. Kurz vor den Ferien hatten sich 25 Schüler der Grundschule mit dem Corona-Virus infiziert. Eine Maskenpflicht wird es für die ersten beiden Jahrgänge aber dennoch nicht geben.

„Wir starten am Montag regulär mit dem Unterricht“, berichtet Jessica Saalfeld, Schulleiterin der Albert-Schweitzer-Grundschule. Das Distanzlernen sei aufgehoben. In den Ferien erreichte die Schulleiterin die Info von zwei weitere Corona-Fällen von Familien mit Kindern aus dem zweiten Jahrgang. Kenntnis über weitere Infektionen, sowie bestätigte Corona-Fälle vom Gesundheitsamt hat die Schulleiterin allerdings nicht. Für viele Familien ende die Quarantäne am Freitag (29.Oktober), einige hätten sich auch vorab freigetestet, teilt die Schulleiterin mit. Soweit sie wisse, hätte es keine schweren Verläufe bei den erkrankten Kindern gegeben.

Jessica Saalfeld, Leiterin der Albert-Schweitzer-Grundschule in Vechelde. Quelle: Nina Schacht

Genesene Schülerinnen und Schüler sind laut der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung von der Testpflicht befreit. „Allerdings wünschen sich einige Eltern, dass weiterhin getestet wird. Anordnen kann ich das als Schulleiterin allerdings nicht.“ Die kostenlosen Selbsttest wird sie allerdings auch genesenen Kindern zur Verfügung stellen.

Weiterhin keine Maskenpflicht in ersten und zweiten Klassen

Besonders viele Kinder haben sich in den ersten und zweiten Klassen der Grundschule infiziert. In diesen Jahrgängen besteht generell keine Maskenpflicht, „auch nicht bei uns an der Schule. Daran ändert die angespannte Corona-Situation vor den Ferien nichts.“ Dem Schulstart blickt die Schulleiterin angespannt entgegen. „Ich bin schon in Sorge, dass sich der Vorfall wiederholt.“ Auch vor dem Hintergrund, dass die kalte Jahreszeit bevorstehe und bundesweit die Corona-Zahlen wieder steigen.

Wie verteilen sich die Neuinfektionen im Kreis Peine? In Vechelde lassen sich nach einem Corona-Ausbruch in der Grundschule Vechelde die meisten Fälle im Schulbereich und in Familien nachweisen. In der Stadt Peine stecken sich Menschen vorwiegend im familiären Umfeld an. Quelle: Grafik/Landkreis Peine

Peiner Klinikum: Steigt die Zahl der Intensivbetten?

Mittlerweile ist der Inzidenzwert deutschlandweit auf 130,2 angestiegen, in Niedersachsen beträgt der Wert 70,6. Und auch in Peine geht die Kurve nach oben. Wie bereitet sich das Peiner Klinikum auf die nächste Corona-Welle vor? Wird die Zahl der Intensivbetten aufgestockt? Zurzeit betreibt das Klinikum Peine zehn Intensivbetten, „die Erhöhung der Intensivbetten und eine Ausweitung der Beatmungskapazität des Hauses ist bei einer außergewöhnlichen Belastung des Hauses oder der Region innerhalb kurzer Zeit möglich“, teilt Klinikumssprecherin Sarah Weil-Pütsch mit. Aktuell sei dies jedoch nicht notwendig.

Im Peiner Klinikum stehen zehn Intensivbetten für Corona-Patienten zur Verfügung. Quelle: Thomas Kröger

Die Hospitalisierung wurde am Donnerstag mit 3,0 (Vortag 2,7) angegeben. Sie zeigt die Neuaufnahme von Corona-Fällen in Krankenhäusern an. Ferner sind 4,3 Prozent (Vortag 4,2) der Intensivbetten mit Corona-Patienten in Niedersachsen belegt. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Hospitalisierungsrate in der Region Peine auf einem niedrigen Niveau stabil. Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt, sind aber jederzeit auf Änderungen vorbereitet, in dem wir entsprechende Maßnahmen umsetzen, die an die jeweilige Belegung auf der Intensivstation beziehungsweise die allgemeine Hospitalisierung angepasst sind“, so Weil-Pütsch. Eine Prognose zur Entwicklung der zukünftigen Belegung sei nicht zu treffen, „die Entwicklung der Covid-Situation ist sehr lokal und bei uns nicht angespannt.“ Derzeit wird im Klinikum Peine ein Covid-Patient intensivmedizinisch betreut.

Mobiles Impfteam in Oberg Ein mobiles Impfteam des Landkreises impft am Montag, 8. November, von 9 bis 11 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Oberg. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Impfungen Genesener an, wie die stellvertretende Kreissprecherin Katja Schröder mitteilt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die für die Impfung notwendigen Unterlagen können auf der Homepage des Landkreises Peine unter www.landkreis-peine.de heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht - oder auch vor Ort ausgefüllt werden. Mitzubringen sind der Personalausweis und (wenn vorhanden) der Impfpass.

Von Nina Schacht