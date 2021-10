Lengede

Die Musik hat im Mittelpunkt des abwechslungsreichen Wochenendes gestanden, zu dem die Musikgruppe Rot-Weiß von 1971 rund um das Vereinsheim eingeladen hatte. Mit Zuschüssen des Förderprogrammes „Neustart Kultur“ des Bundes sind die drei tollen Tage organisiert worden.

„Mit dem Projekt ,Impuls’ sollte das Wiederanlaufen der Musikvereine im ländlichen Raum gefördert werden. Wir haben uns als einer von 1200 Vereinen beworben und sind berücksichtigt worden“, freute sich Vorsitzender Thomas Busch. Zusammen mit dem komplett neuen Vorstand wurde dann drei Monate lang geplant und organisiert, bis es bei bestem Wetter am Freitag endlich losgehen konnte. Da zeigte die Musikschule ihr großes Angebot. Alle Interessierten durften beim Unterricht zuschauen und Instrumente selbst ausprobieren.

Der Spielmannszug der Schützengilde Ringelheim. Quelle: Nicole Laskowski

Am Samstagabend folgte dann das große Jubiläumskonzert. Die Musikgruppe Rot-Weiß feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Mehr als 30 Musiker stellten beim Konzert ihr Können unter Beweis. „Es war toll, nach so langer Zeit endlich mal wieder vor Publikum zu spielen, und auch die Zuhörer haben es genossen. Das Zelt war – selbstverständlich nach Coronaregeln – ausverkauft. Sogar unsere Bürgermeisterin Maren Wegener ließ es sich nicht nehmen, am Saxofon ein Stück mitzuspielen“, freute sich Busch. Wegener ist seit langem Mitglied im Verein und hat das Saxofonspielen in der vereinseigenen Musikschule gelernt.

Zahlreiche Ehrungen

Im Verlauf des Konzertes ehrte Martin Robeck vom erweiterten Landesvorstand des Niedersächsischen Musikverbandes Gründungsmitglieder des Vereins. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Ute und Reiner Vanselow die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Zugleich erhielt Reiner Vanselow als Auszeichnung für 50 Jahre Tätigkeit in der musikalischen Leitung und zur Förderung der Musik die Dirigentennadel und die Verdienstmedaille in Gold mit Diamant.

Geehrte (v.l.): Karl-Heinz Pohl, Manfred Juds, Wilfried Kreie, Manuela Kreie, Reiner Vanselow, der die Ehrung für seine Frau Ute mit entgegennahm, sowie Edeltraud Günther und Elke Sitter. Quelle: privat

Als passive Mitglieder seit Gründung und Förderer des Vereins bekamen Manfred Juds, Dagmar Thamm, Wilfried und Manuela Kreie sowie Edeltraud Günther die Ehrennadel in Gold mit Kranz. Der Verein erhielt – als erster überhaupt – die Landesehrenplakette des Niedersächsischen Musikverbandes.

Am Abschlusstag des Wochenendes ging es dann mit einem Konzert weiter, das sich über den ganzen Tag erstreckte. „Eigentlich wollten dazu viele befreundete Musikgruppen anreisen, aber bedingt durch Corona konnten nicht alle Ensembles kommen, die dies vorhatten. Trotzdem haben wir ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt“, berichtete Robeck.

So gaben der Musikzug Vallstedt, der Spielmannzug der Schützengilde Ringelheim, das Orchester Soundwerk des Musikvereins „Die Klesmer“ und das Akkordeon-Ensemble „Harmonie“ aus Lengede Kostproben ihres Könnens.

Instrumentenkarussell und offene Proben

Wer am Wochenende nicht dabei sein konnte, hat am 6. und 7. November noch einmal Gelegenheit, beim Instrumentenkarussell sein musikalisches Können zu testen. Ab dem 3. November gibt es wieder jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr offene Proben im Vereinsheim am Schachtweg. Jeder ist dazu willkommen. Auf der Homepage www.mrw-lengede.de gibt es umfangreiche Infos.

Von Nicole Laskowski