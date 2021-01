Sonnenberg

Home-Schooling, Home-Office, Kontaktbeschränkungen – und alle Familienmitglieder gemeinsam unter einem Dach. Nervige Eltern und zockende Teenager, aber auch viele gemeinsame Familie-Abende und Training im eigenen Fitness-Studio: Corona hat das Leben der Familie Watson aus Sonnenberg umgekrempelt. Alex (15) und Robin (13) vermissen manchmal ihre Privatsphäre zu Hause, genießen aber auch die Abende mit ihren Eltern bei Gesellschaftsspielen. Wie es ist, im Schlafzimmer Konferenzen abzuhalten und sich den ganzen Tag über den Weg zu laufen, berichten die vier Sonnenberger.

Zu Viert unter einem Dach: Home-Office und Home-Schooling

Die gebürtigen Engländer Nicci (47) und ihr Mann Adrian Watson (47) leben seit 25 Jahren in Deutschland, seit knapp 15 Jahren wohnen sie in Sonnenberg – seit Beginn der Pandemie arbeiten beide im Home-Office. Nicci Watson ist als Übersetzerin tätig, ihr Mann ist Projekt Manager bei Siemens. An manchen Tagen telefoniert er bis zu sechs Stunden lang. „Dafür habe ich ihn ins Schlafzimmer verbannt. Ich muss mich bei meiner Arbeit konzentrieren“, sagt die 47-Jährige und lächelt. Ihr Mann nimmt das gelassen: „Ich nehme einfach meinen Laptop und gehe“, sagt er, „ich werde ja nicht wirklich rausgeworfen, ich nehme Rücksicht.“

Gegenseitige Bedürfnisse berücksichtigen

Rücksicht aufeinander zu nehmen, das scheint das Zauberwort in der Pandemie zu sein: „Uns allen fehlt ein bisschen Privatsphäre“, sagt die Sonnenbergerin. Ihr Sohn Alex nickt. „Vor Corona war ich mittags alleine zu Hause und habe mir etwas gekocht“, sagt der 15-Jährige. „Ja, immer Nudeln und Pizza“, wirft sein Bruder ein. Die Familie lacht. Und dennoch, „Manchmal braucht man einfach die Gewissheit, dass keiner da ist. Dass man nicht gestört wird“, sagt Nicci Watson.

So meistert die Familie die Corona-Krise

Doch es gibt auch die andere Seite: Die Familie ist in der Pandemie noch stärker zusammen gewachsen – und sie begegnet dem Lockdown und den Kontaktbeschränkungen mit einer großen Portion Kreativität. In ihrer Garage haben sich die Watsons ein eigenes Fitness-Studio eingerichtet. Dort trainieren sie, weil die Vereine geschlossen haben. Denn, die Familie ist sportlich: Robin paddelt im Braunschweiger Kanuverein „KGNO“, sein Vater und sein Bruder spielen Rugby. Adrian Watson trainiert die Jugendmannschaft beim Braunschweiger Rugby Verein „Tura 1865“. Nicci Watson ist Mitglied beim TSV Sonnenberg. „Das fällt alles aus, deshalb haben wir uns mit Sport-Videos fit gehalten“, erzählt Nicci Watson. Jedes Familienmitglied übernahm im Wechsel die Rolle des Trainers und suchte ein Sportvideo aus – alle machten mit. „Nur Yoga fand ich nicht so toll“, sagt Robin. Wieder müssen alle lachen.

Alle an einem Tisch: Während der Pandemie spielt die Familie regelmäßig Gesellschaftsspiele. Quelle: Nina Schacht

Und Gesellschaftsspiele stehen in der Familie hoch im Kurs: Dreimal pro Woche treffen sie sich dazu. „Vor der Pandemie haben wir maximal einen Abend zu viert miteinander verbracht“, sagt Nicci Watson. Jeder war eben für sein Hobby unterwegs.

Kontaktbeschränkungen : Wie ist das für Jugendliche?

Doch die Kontaktbeschränkungen machen auch der Familie zu schaffen. „Ich sehe meine Freunde nicht. Nur ab zu uns treffe ich einen Kumpel“, erzählt Alex. Allerdings viel weniger als früher. Gemeinsam in die Stadt gehen? Das fällt aus. Und er trifft seine Freundin. Robin hat einen Weg gefunden, mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben. „Ich treffe alle virtuell – beim Minecraft spielen“, so der 13-Jährige. „Es sei denn, ich werde für Gesellschaftsspiele aus meinem Zimmer gezogen“, sagt Robin und schmunzelt.

Auf den Urlaub bei der Familie in England mussten die Watsons vergangenes Jahr verzichten. Besuche wurden immer wieder wegen Corona verschoben. „Wann wir sie wiedersehen ist fraglich“, sagt die 47-Jährige. „Aber wir halten durch“, ist sich die Familie einig.

Von Nina Schacht