Die Kreuzung „Weißes Kreuz“ an der B 1 bei Groß Lafferde ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens ist am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr trotzdem durch den Baustellenbereich gefahren. Als der 46-jährige Mitarbeiter einer Baufirma den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollte, fuhr der Autofahrer den Mitarbeiter an.

Anhaltspunkte deuten daraufhin, dass der Mann von dem Auto mitgeschliffen und dabei verletzt wurde. Er zog sich bei dem Vorfall Prellungen und Schürfwunden zu. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Der Fahrer des Autos flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Seit Dienstag ist die B 1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde wegen der Erneuerung der Fahrbahn gesperrt. Betroffen ist auch die Kreuzung „Weißes Kreuz“ in Nord-Süd-Richtung (Münstedt in Richtung Lengede und umgekehrt).

