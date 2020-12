Lengeder Rat bringt Haushalt für 2021 auf den Weg

Zahlreiche große Investitionen die Gemeinde im kommenden Jahr – dem entsprechendem Haushalt stimmte der Rat mehrheitlich zu. Zudem ging es in der Sitzung um eine Skater- und Parkour-Anlage, die auf Gemeindegebiet entstehen soll.

Investieren möchte die Gemeinde unter anderem in die Kitas. So soll etwa der Kindergarten „Vier Jahreszeiten“ in Woltwiesche erweitert werden. Der Entwurf zeigt, wie er Anbau aussehen soll. Quelle: Gemeinde Lengede