Lengede

In der Nacht zu Mittwoch ist in Lengede ein schwarzer VW Tiguan gestohlen worden. Die Fahrzeugeigentümerin hat ihr Auto gegen 18 Uhr am Straßenrand des Gärtlingsweg abgestellt und musste am nächsten Morgen feststellen, dass der Wagen offensichtlich gestohlen wurde. Der Schaden liegt nach Angaben des Peiner Polizeisprechers Malte Jansen bei etwa 15 000 Euro.

Von Jan Tiemann