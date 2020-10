Lengede

Noch unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus am Woltwiescher Weg in Lengede am Sonntag eingebrochen. Über eine Terrassentür gelangten die Fremden in der Zeit zwischen 16.15 und 23.20 Uhr in das Haus.

Die Täter durchsuchten die Räume und wurden fündig: Sie stahlen mehrere Uhren und ergriffen unerkannt die Flucht. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Von der Redaktion