Lengede: Täter reißen Andreaskreuz samt Betonpfeiler heraus

Lengede

Noch unbekannte Täter haben irgendwann in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, eines von vier Andreaskreuzen am unbeschrankten Bahnübergang „Am Kaskadenwehr“ in Lengede aus dem Boden herausgerissen. Das Verkehrszeichen samt Betonpfeiler wurde nach Angaben der Polizei etwa 300 Meter in die Feldmark getragen und dort zerstört. Die Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, die für den Stahlkonzern Salzgitter AG unterwegs sind, geben die Schadenshöhe mit 300 Euro an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise sollten an die Polizeistation in Vechelde unter Telefon (0 53 02) 93 04 90 gehen.

Von Thomas Kröger