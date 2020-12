Lengede

Ältere Menschen und Personen, die der Risikogruppe angehören, sollen sich in Zeiten von Corona nicht einsam fühlen: Im Seniorenservicebüro der Gemeinde Lengede an der Bodenstedter Weg 13 werden jetzt Einzelgespräche zur Entlastung für Personen angeboten, die zurzeit aus alters- oder gesundheitsbedingten Gründen in Isolation leben. Nach vorheriger Anmeldung können die Termine vor Ort oder telefonisch stattfinden.

„Ältere Menschen gelten als Risikogruppe, die Gefahr im Falle einer Covid-19-Ansteckung schwer zu erkranken ist somit größer“, sagt Beraterin Melanie Kröhl vom Seniorenservicebüro. Aus diesem Grund müssten ebendiese Menschen weiterhin und voraussichtlich auch für längere Zeit besonders achtsam leben. „Das geht nicht an jedem spurlos vorbei“, weiß Kröhl. Weniger Austausch mit Freunden, weniger Gespräche am Gartenzaun und kaum Abwechslung im Alltag würden in einigen Fällen eine große Belastung darstellen – gerade wenn man alleine lebt.

„Hier ist jetzt das gesamte Umfeld gefragt“, sagt Kröhl. Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde und Bekannte sollten aufmerksam sein und ihre Angehörigen unterstützen, indem sie per Telefon oder Videoanruf signalisieren: „Du bist nicht allein.“ Auch eine Postkarte oder ein Brief mit ein paar netten Zeilen könne helfen, den Alltag zu bewältigen und das Gefühl der Einsamkeit abzuschwächen.

Gesprächstermine anmelden

Bei Gesprächsbedarf können Einzeltermine im Seniorenservicebüro unter der Telefonnummer (0 53 44) 2 62 08 83 vereinbart werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Bei akutem Gesprächsbedarf ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr unter den Telefonnummern (08 00) 11 11 11, (08 00) 1 11 02 22 oder 11 61 23 (bundesweit ohne Vorwahl) zu erreichen.

