Lengede: Ratsherr Hauck will Infektionsschutz an Grundschulen verbessern

Lengede

Größere Sicherheitsabstände, mobile Trennwände aus Plexiglas und CO2-Ampeln – der Lengeder Gemeinderatsherr Dr. Bernd Hauck (Grüne) präsentiert in einem Antrag an Bürgermeisterin Maren Wegener ( SPD) eine ganze Reihe an Ideen, wie der Corona-Infektionsschutz in den Grundschulen der Gemeine verbessert werden kann. Wegener versichert, dass das Thema seitens der Gemeinde sehr ernst genommen und in Zusammenarbeit mit den Schulen stetig diskutiert und weiterentwickelt wird.

„Kitas, Kindergärten und Schulen trotz des erneuten Lockdowns offen zu halten, erfordert vermehrte Anstrengungen für einen verbesserten Infektionsschutz – damit aus einer grundsätzlich richtigen keine fahrlässige und unverantwortliche Entscheidung wird“, sagt Hauck, der auf viele Berufsjahre als Lehrer zurückblicken kann und unter anderem didaktischer Leiter an der IGS Vöhrum war.

Anzeige

Kritik: Gewählte Repräsentanten werden zu wenig einbezogen

Er fordert, die gewählten Repräsentanten in die Überlegungen mit einzubeziehen und einen Beschlussvorschlag für den Rat zu erarbeiten. „Der fachlich zuständige Schulausschuss der Gemeinde hat seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie kein einziges Mal getagt und sich bisher nicht mit dem Thema befasst“, kritisiert er und zeigt Maßnahmen auf, die er für geeignet hält.

Das sind Sicherheitsabstände von drei Metern zwischen Tischen, Stoß- oder Querlüften in regelmäßigen Abständen, mobile Schutzwände aus Plexiglas am Lehrerpult und auf den Schülertischen, CO2-Ampeln, die Lüftungsbedarf signalisieren, sowie mobile Raumluftfilter insbesondere für nicht optimal zu lüftende Räume.

Wegener : Auf Sitzungen wurde wohlüberlegt verzichtet

„Wir haben angesichts der Corona-Pandemie wohlüberlegt so weit wie möglich auf Präsenzsitzungen verzichtet“, reagiert Bürgermeisterin Maren Wegener ( SPD) auf die Kritik, der Rat sei nicht ausreichend einbezogen worden. Beschlüsse seien zum Teil im Umlaufverfahren erwirkt worden. „Es gilt, eine Beschlussunfähigkeit des Rates wegen Krankheit oder Quarantäne zu verhindern. Deshalb begrüße ich die Änderungen der entsprechenden Gesetze ausdrücklich“, sagt sie. Die Informationen zum Pandemiegeschehen seien regelmäßig als Mitteilungen verschickt oder im Verwaltungsausschuss mitgeteilt worden. An dessen Sitzungen könne jedes Ratsmitglied teilnehmen, auch sei das Protokoll zugänglich.

Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen laufen bereits

Bezogen auf die vorgeschlagenen Maßnahmen weist die Bürgermeisterin auf die enge Zusammenarbeit mit den Grundschulen auf der Grundlage des Rahmen-Hygieneplans des Kultusministeriums hin. Eine bestimmte Tischanordnung oder ein bestimmter Abstand ist dort nicht vorgesehen, dennoch stünden diese in den Schulen so weit wie möglich auseinander. Gelüftet werde regelmäßig, und die Lehrerschreibtische seien schon zu Beginn der Pandemie mit mobilen Plexiglaswänden ausgestattet worden. Eine solche Abtrennung der Schüler untereinander hingegen solle gerade nicht erfolgen.

Die Anschaffung von Lüftungsgeräten und CO2-Ampeln wird laut Bürgermeisterin von der Verwaltung geprüft. „Eine Information ist für die nächste Sitzung vorgesehen und wird sicherlich auch Bestandteil der Haushaltsberatungen werden“, sagt Wegener. Alle entsprechenden Räume mit Filtern auszustatten, würde rund 400 000 Euro kosten, die jährliche Unterhaltung rund 45 000 Euro. Für die Anschaffung von CO2-Ampeln für alle Räume müssten etwa 22 000 Euro eingeplant werden.

Als nächster Sitzungstermin für den Jugend- und Schulausschuss ist der 14. Dezember vorgesehen, sofern die Entwicklung der Pandemie dies zulässt.

Von Kerstin Wosnitza