Lengede

Rettungswagen-Einsatz in Lengede: An der Ecke Lebenstedter Straße/Bodenstedter Weg wurde am Montag eine Fußgängerin von einem Auto erfasst. Die 71-Jährige verletzte sich dabei. Ein Notarzt versorgte die Frau.

Der Unfall war gegen 15.10 Uhr passiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatte ein 55-jähriger Auto-Fahrer beim Abbiegen offenbar die Fußgängerin übersehen und mit dem Wagen erfasst. Die Polizei ermittelt die exakte Unfallursache aber noch. „Auch Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden“, merkte Polizei-Sprecher Matthias Pintak an.

Von Redaktion