Sollen Bürger finanziell am Ausbau der Straßen, an denen sie eine Immobilie besitzen, beteiligt werden oder nicht? Diese Frage wird derzeit in Niedersachsen an vielen Orten heftig diskutiert und ist auch in Lengede Thema und wird in der nächsten Ratssitzung am 29. September auf der Tagesordnung stehen.

Die entsprechende Beschlussvorlage ist für die Bürger bisher noch nicht einsehbar. Auf Nachfrage teilte der zuständige Fachbereichsleiter Cord-Heinrich Helmke mit, dass sie in der kommenden Woche öffentlich gemacht werden soll. Dieses Vorgehen kritisiert der Vorsitzende der CDU/FDP-Ratsfraktion, Michael Kramer. Es bleibe für die Öffentlichkeit gerade bei diesem strittigen Thema sehr wenig Zeit, sich damit zu befassen. Unterstützung kommt vom Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Bernd Hauck.

Den Parteien liegt die Beschlussvorlage bereits vor

Den Parteien im Gemeinderat liegt der Entwurf bereits vor. Laut Kramer will die Gemeinde die Erhebung der so genannten Straßenausbaubeiträge beibehalten, allerdings mit einigen Änderungen. Seine Fraktion lehnt dieses jedoch ab und stellt den Antrag, die Straßenausbaubeitragssatzung ( Strabs) ersatzlos aufzuheben. Auch hier vertritt Hauck dieselbe Position, folgt der Argumentation von CDU/ FDP und kündigt an, den Antrag zu unterstützen.

„Wir haben uns intensiv mit dem Thema beschäftigt und gut informiert“, betont der Fraktionsvorsitzende Michael Kramer. Man habe die von der Verwaltung bisher vorgelegten Änderungsentwürfe intensiv beraten und auf maßgebende Verbesserungen gehofft, halte die bisherigen Vorschläge aber für zu gering. „Da ein akzeptabler Kompromiss nicht möglich scheint, fordern wir nun die ersatzlose Streichung der vorhandenen Strabs“, erklärt Kramer.

Kritik: Vorgesehene Regelungen führen zu einseitigen Belastungen

Nach Einschätzung sowohl der Gruppe als auch Hauck sind gemeindliche Strabs im Grundsatz ungerecht und überholt. „Die vorgesehenen Regelungen belasten einseitig Lengeder Grundstückseigentümer und führen zu sehr unterschiedlicher Behandlung von Grundstücken an Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen, weil dort Anlieger bei Sanierungen nicht herangezogen werden“, macht Kramer die Position deutlich.

Alle Bürger sollen solidarisch an den Kosten beteiligt werden

Straßen, Parkflächen, Grüninseln, Geh- und Radwege hätten nicht nur Vorteile für Grundstückseigentümer, sondern würden von allen Bürgern genutzt. „Es ist unbedingt eine Lösung erforderlich, die alle Einwohner solidarisch an den Kosten beteiligt“, betont der Fraktionsvorsitzende. Man vertrete die Position, dass der Straßen- und Wegebau Aufgaben der allgemeinen Daseinsvorsorge seien. Das Geld für den Unterhalt und die Sanierung müsse aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Kommune kommen und – wenn nötig – über die Grundsteuer generiert werden.

Die Gemeinde Hohenhameln hat die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bereits 2019 abgeschafft. Sie finanziert dies über eine höhere Grundsteuer. Nachdrückliche Forderungen seitens der Bürger, die Strabs auch ihren Gemeinden abzuschaffen, gibt es derzeit in Ilsede, Wendeburg und Vechelde. Dort haben sich entsprechende Initiativen gegründet. Aus Lengede waren diesbezüglich bisher kaum laute Stimmen zu hören.

