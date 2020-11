Lengede: Alkoholisierter Autofahrer (30) rauscht in Verkehrskontrolle

Lengede

Ein 30-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.25 Uhr an der Straße An der Realschule in Lengede von der Polizei angehalten worden. Die Beamten hatten Grund zur Annahme, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Weiterfahrt untersagt

Das Ergebnis des Atemalkoholtestes bestätigte die Vermutung: Gemessen wurde ein Promille-Wert von 1. Ein weiterer Test mit einem Alkomaten ergab 0,9 Promille. Die Polizisten untersagtem dem 30-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein.

