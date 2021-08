Lengede: Abriss-Gegner versammeln sich

Lengede

Um gegen den Abriss der Gebäude Bodenstedter Weg 15 und Sackgasse 8 in Lengede zu protestieren, versammeln sich am Donnerstag, 26. August, um 17 Uhr Bürgerinnen und Bürger vor der „1. Villa Mundt“ am Bodenstedter Weg 15.

„Nach einer kleinen Ansprache soll es über den Bodenstedter Weg und die Lafferder Straße zum Haus Sackgasse 8 gehen, um sich dort noch mal zu einer Abschlussaussprache zu versammeln“, teilt Verantwortlicher Lutz Güntzel mit. Dabei handele es sich nicht um eine Parteiveranstaltung. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an der Gemeinderatsitzung teilzunehmen, die um 18.30 Uhr im Bürgerhaus, Woltwiescher Weg 1, beginnt.

Die beiden abrissbedrohten Gebäude befinden sich im Besitz der Gemeinde Lengede. Für die Villa am Bodenstedter Weg besteht schon seit dem Juni 2020 ein Beschluss zum Abriss im Zuge des Umbaus des leerstehenden ehemaligen Penny-Marktes zu einem Ärztezentrum.

Das Gebäude Sackgasse 8 soll im Zuge des Bebauungsplanverfahrens „Ortsmitte Lengede“ einer Verbindungsstraße zwischen Bodenstedter Weg und Lafferder Straße weichen. Ein endgültiger Beschluss liege noch nicht vor. mir

Von Mirja Polreich