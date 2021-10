L 475 zwischen Vechelde und Köchingen wird halbseitig gesperrt

Vechelde/Köchingen

Auf der Landesstraße 475 zwischen Vechelde und Köchingen müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Montag, 1. November, auf eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn einstellen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Donnerstag hin. Grund sind Instandsetzungen an den Kappen der Brücke über die Bahnstrecke.Wie die Behörde weiter mitteilte, werde zuerst die Baustelle auf der Westseite eingerichtet. Der Verkehr soll im Baustellenbereich einspurig mittels Ampelregelung geführt und der Fußgänger- und Radverkehr über die gesperrte Fahrbahn geleitet werden.

Keine Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer

Die Sperrung auf der Westseite soll voraussichtlich zwei Wochen andauern. In dieser Zeit würden die Arbeiten für die Kappeninstandsetzung durchgeführt. Im Anschluss an diese Arbeiten werde die Baustelle auf der Ostseite, voraussichtlich ebenfalls für zwei Wochen, eingerichtet. „Für den auf der Westseite geführten Fußgänger- und Radverkehr ergeben sich dabei keine Einschränkungen“, so Jens-Thilo Schulze, Sprecher der Landesbehörde. Für alle Abschnitte belaufen sich die Baukosten auf etwa 40 000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich.

Von der Redaktion