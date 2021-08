L 472: Sperrung zwischen Klein und Groß Lafferde wird aufgehoben

Klein Lafferde

Gute Nachricht für Autofahrer: Im Zuge der Erneuerungsarbeiten auf der Landesstraße 472 in der Gemeinde Lengede wird im Laufe des Montags, 30. August, der letzte Abschnitt – Peiner Straße vom Kreisel Klein Lafferde in Richtung Groß Lafferde – freigegeben. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin. Es kann dort aber noch zu Behinderungen durch Restarbeiten kommen. Die Arbeiten zur Erneuerung von Fahrbahn und Gossen zwischen Lengede und Klein Lafferde hatten Mitte Juli begonnen. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 730 000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Die Gemeinde Lengede hat zeitgleich in Klein Lafferde und Barbecke 183 000 Euro in die Herstellung von Querungshilfen und Bushaltestellen investiert.

Von der Redaktion