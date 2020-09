Kulturverein Lengede: Erste Veranstaltungen seit Corona-Beginn

Lengede

„Die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie sind inzwischen so weit gelockert, dass der Kulturverein Lengede wieder kulturelle Veranstaltungen anbieten kann“, freut sich die Vorsitzende Renate Baum. Für den Rest des Jahres 2020 werden einige Veranstaltungen organisiert. Die Termine stehen bereits fest, Unsicherheiten gibt es jedoch noch bei den Orten. „Interessierte werden deshalb gebeten, die weiteren Veröffentlichungen in der PAZ zu beachten“, sagt Baum. Natürlich sei es auch möglich, einige tage vor der jeweiligen Veranstaltung anzurufen und den Ort zu erfragen. Baum ist telefonisch unter der Nummer (0 53 44) 72 55 zu erreichen.

Die folgenden Veranstaltungen sind geplant

Geplant ist für Sonntag, 18. Oktober, um 16 Uhr ein Konzert mit dem Rhythmik-Harmonika-Quartett aus Hildesheim, das Oldies, Schlager, Pop, Swing und Folklore auf eine ganz besondere Art und Weise präsentiert. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet entweder im Freien oder in der Kirche statt.

Eine szenische Autorenlesung mit Tobias Böker soll am Donnerstag, 29. Oktober, um 19 Uhr beginnen. Der Eintritt ist frei, zum Veranstaltungsort werden noch keine Angaben gemacht.

Wenn der Lengeder Weihnachtsmarkt ausfällt, soll es am Samstag, 28. November, ab 19 Uhr einen Liederabend mit Bernd Sander geben. Angekündigt wird ein adventliches und weihnachtliches Programm ergänzt mit Folksongs in Deutsch und Englisch. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro, es gibt keinen Vorverkauf. Auch hier gibt es noch keine Angabe zum Ort der Veranstaltung.

Für Donnerstag, 31. Dezember, wird ein Bustransfer zur Theatervorstellung in den Peiner Festsälen zur Vorstellung „The Cast – Rockstars der Oper“ mit großem Büffet angeboten. Anmeldungen hierzu nimmt Baum bis zum 20. September entgegen.

Die Veranstaltungen werden corona-tauglich organisiert

„Die Veranstaltungen in Lengede werden wir corona-tauglich organisieren. Wir bitten alle Gäste, vor dem Einlass genügend Abstand – etwa 1,50 Meter – zueinander zu halten und eine Maske zu tragen“, sagt Baum. Alle Gäste müssen sich am Einlass mit ihren Kontaktdaten in Listen eintragen. Diese werden drei Wochen nach der jeweiligen Veranstaltung vernichtet.

