Kreisverkehr in Vechelde: Fahrbahndecke wird erneuert

Vechelde

Der Kreisverkehrsplatz in Vechelde auf Höhe des Einkaufszentrums wird erneuert. Darauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Donnerstag hin. Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag, 29. März, auf Sperrungen und Behinderungen einstellen.

Vorgesehen ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke des Kreisverkehrs, der die Sophientaler Straße (L 475), die Bodelschwinghstraße und den Anschluss an die Bundesstraße 1 (B 1) miteinander verbindet. Die Arbeiten werden laut Landesbehörde voraussichtlich bis zum 26. April andauern und unter halbseitigen Sperrungen mit Bauampeln durchgeführt. Die Verbindungen zur B 1 und zum Einkaufszentrum werden in der Bauzeit gesperrt. „Eine innerörtliche Umleitung soll ausgeschildert werden“, erklärt Fachbereichsleiter Henning Schwägermann.

Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rund 115 000 Euro, sie werden vom Land Niedersachsen getragen. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. „Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich“, so Schwägermann.

Änderung bei der Buslinie 514 während der Bauarbeiten

Aufgrund der Bauarbeiten ändert die Peiner Verkehrsgesellschaft (PVG) vorübergehend den Verlauf einer Buslinie in Vechelde. Auf der Linie 514 wird die Haltestelle „Einkaufszentrum“ vom 29. März bis voraussichtlich 26. April nicht bedient. Als Ersatz dient die Haltestelle „Peiner Straße“. Weitere Informationen gibt es bei der PVG unter der Telefonnummer (0 51 71) 5 06 99 70.

Von Dennis Nobbe