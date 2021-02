Wense

Der Radweg an der Wenser Allee: Er wurde lange ersehnt und viel diskutiert. Noch steht kein Termin zum Start des Bauvorhabens fest. Wann damit begonnen werden kann, hängt unter anderem von dem „laufenden Beteiligungsverfahren hinsichtlich einer neuen Verordnung über den geschützten Landschaftsbestandteil ,Wenser Allee’“ ab, wie Kreis-Sprecher Fabian Laaß mitteilt. Dirk Reinecke, AfD-Fraktionsmitglied im Wendeburger Rat und Gartenbauingenieur, befürchtet jedoch, dass die meisten Bäume in der Allee absterben werden. Sein Vorschlag: „Die komplette Entnahme der alten Allee“ und „eine Neubepflanzung mit robusten, standortgerechten Bäumen.“

Kreis: Baumverluste werden ausgeglichen

72 Bäume stehen entlang der Ausbaustrecke zwischen dem Ortsausgang Wense bis zur B 214, so der Landkreis. „Die meisten müssen im Abschnitt zwischen dem Ortsausgang Wense bis zur Einmündung K 65 nach Harvesse, in dem auch das neue Brückenbauwerk über die Erse erstellt wird, gefällt werden“, so Laaß. Alle Baumverluste würden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde kompensiert.

AfD-Ratsmitglied: Bäume sterben ab

Dafür seien Gutachten erstellt und Untersuchungen vorgenommen worden. Reinecke sieht – sollte die Allee erhalten bleiben – dort ein großes Gefahrenpotenzial und einen erheblichen Pflegeaufwand: „Die noch bestehenden Bäume weisen verschieden starke Absterbe-Erscheinungen auf, bedingt durch die Nähe zur Fahrbahn (Bodenverdichtung) und Streusalzeinwirkungen der letzten Jahrzehnte“, sagt Reinecke. Die beschriebenen Anzeichen bestätigt der Landkreis zum Teil, jedoch entstünden gleichzeitig auch neue Habitatstrukturen für bedrohte und geschützte Tierarten so Laaß. Für Fledermäuse wurden Nistkästen aufgehängt. Die Tiere umzusiedeln, schlägt Reinecke vor.

Naturschutzbehörde bevorzugt standortheimische Gehölze

Als sicherste und kostengünstigste Lösung schlägt der Gartenbauingenieur eine Neubepflanzung mit Roteiche und Platane vor. Ein gutes Beispiel sei die Allee von Rüper nach Meerdorf. Dazu der Landkreis: „Die in der Allee notwendig zu fällenden Bäume werden größtenteils wieder neu ergänzt, um den Allee-Charakter des geschützten Landschaftsbestandteils zu gewährleisten“. Aber: „Die Roteiche gilt nicht als heimische Pflanzenart. Seitens der Naturschutzbehörde werden unter anderem standortheimische Gehölze eingefordert. Die Platanenalleen im Landkreis haben sich in den letzten Jahren bei den vermehrt auftretenden Stürmen auf freien Strecken ebenfalls nicht als sehr bruchfest erwiesen. Zurückblickend waren diese Alleen ebenfalls sehr kostenintensiv hinsichtlich einer Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.“

Bodenverdichtung führe zum Absterben der Bäume

Reinecke gibt zudem zu Bedenken, dass laut der Planungsunterlagen eine Bodenaufschüttung, die bei einem Radweg erforderlich wäre, verboten sei – und gar den Bau des Radweges unmöglich machte. Und selbst mit einer Änderung der Verordnung, stünden die Aufschüttungen im Gegensatz zu dem Erhalt der Alle. Denn, so Reinecke, ein Absterben der Bäume sei durch die zusätzliche Bodenverdichtung sicher. Darauf habe er auch die Ratsmitglieder in einem Schreiben hingewiesen.

Wie geht es weiter?

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der K 69 mit Neubau der Ersebrücke und eines Radweges eingeleitet. Die Planunterlagen lagen öffentlich zur Einsicht aus. Die Frist für das Vorbringen von Einwendungen gegen das Bauvorhaben endete am 14. Dezember 2020. Der Start des Bauvorhabens ist nun abhängig von dem weiteren Verlauf des Planfeststellungsverfahrens. Derzeit prüft die Untere Naturschutzbehörde Änderungen zum geschützten Landschaftsbestandteil.

