Kreis Peine: Borkenkäferplage im Fürstenauer Holz

Kreis Peine

Im Fürstenauer Holz zwischen Wahle, Sophiental und Fürstenau setzen die Niedersächsischen Landesforsten den Kampf gegen den Borkenkäfer fort. Dort hat die Population des Buchdruckers, eine für Fichten besonders gefährliche Borkenkäferart, in den heißen Tagen noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Es komme wegen der Trockenheit trotz der durchgeführten Maßnahmen in den vergangenen Jahren, vermutlich zu einem weitgehenden Absterben der Fichte, befürchtet Revierförster Michael Cordes von der Revierförsterei Barnbruch in Adenbüttel (Kreis Gifhorn).

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel ist nun käferbedingt zu einer größeren Holzerntemaßnahme gezwungen. In den kommenden Wochen ist eine Holzerntemaschine, ein sogenannter Harvester, damit beschäftigt die befallenen Fichten und Lärchen zu entnehmen. „Wir werden in den nächsten Tagen in den am stärksten betroffenen Bereichen des Fürstenauer Holzes mit der Holzernte beginnen. Hierbei werden wir vor allem frisch befallene Fichten, aber leider auch einige Lärchen entnehmen. Die betroffenen Abteilungen werden für die Dauer der Holzernte gesperrt werden.“

Durch die schädlingsbedingte Holzernte werden kleinere Flächen entstehen. Dieses Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises abgestimmt. „Die entstehenden Freiflächen werden in der kommenden Pflanzsaison im Herbst mit klimaresistenteren Laub- und Nadelbäumen bepflanzt“, erklärt Cordes weiter.

Waldbereiche kurzzeitig gesperrt

„Wir bitten die Waldbesucherinnen und Waldbesucher um Verständnis für die kurzzeitige Sperrung und die damit verbundene Beeinträchtigung ihres Waldbesuchs. Wir versuchen, durch unser zielgerichtetes Borkenkäfermanagement die Wälder langfristig zu sichern und damit die Kohlenstoffspeicherleistung zu erhalten“, erläutert Andreas Baderschneider, Forstamtsleiter des Niedersächsischen Forstamt Wolfenbüttel.

Zur Galerie Der Schädling bedroht den Fichtenbestand in dem Wald im Peiner Land.

Borkenkäfer sind überall zu finden, wo es Fichten gibt. Ihren Ursprung hat die derzeitige Schädlingsplage im Jahr 2018. Im Januar wütete das Sturmtief „Friederike“ über Deutschland und sorgte für viel Holzbruch. Dies und die Trockenheit der vergangenen Jahre hätten den Schädlingen ideale Bedingungen für die starke Vermehrung geboten, erläutert Georg Renner, Fachreferent vom Forstamt Südniedersachsen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Hildesheim. So seien oft drei Generationen der Schadinsekten statt der sonst üblichen zwei festgestellt worden. Zudem habe die Trockenheit die Bäume geschwächt, sodass sie nicht genügend Harz zur Abwehr produzieren können. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen betreut etwa 400 000 Hektar Privatwald.

Von Jan Tiemann